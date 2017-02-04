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آخر تحديث: السبت، 04 - فبراير - 2017 الساعة 10:49:55م
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  ثقافة
خبراء بريطانيون : أسباب رئيسية يمكن أن تؤدي إلى تدمير الحضارة على الأرض
[04/فبراير/2017]
لندن – سبأ :
قدم خبراء من معهد مستقبل البشرية في كلية الفلسفة بجامعة أكسفورد البريطانية في تقرير لهم نشر اليوم أسباباً اعتبروها رئيسية من وجهة نظرهم يمكن أن تؤدي إلى تدمير الحضارة على كوبنا الأرض.

وقال الخبراء في تقرير بعنون (الخطر الوجودي.. الدبلوماسية والإدارة) ان أكبر التهديدات التي تواجهها البشرية تتمثل في انتشار وباء ما أو تغير في المناخ أو اندلاع حرب نووية.

ودعا الخبراء في هذا الصدد حكومات الدول في العالم بتقديم ما يكفي لحماية الأرض من هذه التهديدات المحتملة، وعلى وجه الخصوص التهديد الحاد المتعلق باستخدام الأسلحة البيولوجية.

ويرتكز التقرير في استنتاجاته على استطلاع أجري لمجموعة واسعة من الخبراء المشاركين في عدد من المناسبات الخاصة التي عقدت في جامعة أكسفورد وجامعة كامبريدج.

وحث الخبراء المستطلعة آراؤهم القادة الدوليين إلى إيلاء الاهتمام للمشاكل التي تحدث عنها التقرير.

يشار إلى أن جيوفيزيائيين أمريكيين وبريطانيين أظهروا أنه بحلول منتصف القرن الـ 21 سيحدث انهيار الأنظمة الكهربائية في العالم.

وبحلول ذلك الوقت، ممكن لمدن تقع في منطقة التجمد الدائم شرقي سيبيريا – كما يعتقد فريق دولي من الباحثين من روسيا والولايات المتحدة – أن تتدمر لأسباب تتعلق بفقدان الثبات في أساسات المباني.

سبأ
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