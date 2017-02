Ministère des Droits de l'Homme condamne la campagne d'incitation lancée par les médias d'agression sur le port Hodeida [04/فبراير/2017]



SANA'A, 04 Fév. (SABA)- Le Ministère des Droits de l'Homme, a fermement condamné , samedi, la campagne d'incitation lancée par les médias d'agression saoudo-américaine sur la ville portuaire de Hodeïda qui vise à détruire le port.





Dans un communiqué reçu par SABA, le ministère a indiqué que le port de Hodeïda fait son devoir humanitaire en conformité avec Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS).



Le ministère a demandé à l'Organisation des Nations Unies, son Secrétaire général, le Conseil de sécurité et des organisations humanitaires internationales à agir rapidement pour arrêter la campagne de l'incitation contre la ville portuaire yéménite d'Hodeïda.



Le ministère a également appelé les organisations humanitaires pour aider à soulever le siège imposé par la coalition de l'agression saoudienne sur les citoyens yéménites et sur les zones côtières de l'ouest d'Al-Mokha, Khokha, Dhubab et Hodeida.



