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آخر تحديث: السبت، 04 - فبراير - 2017 الساعة 06:16:46م
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  عربي ودولي
البرتغال تعرب عن قلقها ازاء خطط بناء مستوطنات جديدة في الاراضي الفلسطينية
[04/فبراير/2017]
لشبونة – سبأ :
أعربت البرتغال عن قلقها إزاء خطط الكيان الصهيوني لبناء المزيد من المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة .. مؤكدة أن ذلك لن يساعد الجهود الرامية إلى إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية البرتغالية في بيان لها نشر اليوم إن "توسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الغربية هو انتهاك للقانون الدولي ويؤثر على آفاق حل الدولتين".

ودعا البيان الكيان الصهيوني لـ "تطبيق التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الرباعية، وتجنب الأعمال الأحادية الجانب التي من شأنها أن تزيد من مخاطر تصعيد جديد للعنف".

ودانت الأمم المتحدة خطة الاستيطان الإسرائيلية .. محذرة من أنها تمثل عقبة أمام تحقيق هدف حل الدولتين.

سبأ
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