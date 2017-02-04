عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطات الفرنسية تعيد فتح متحف اللوفر وسط باريس غداة تعرضه لهجوم باريس – سبأ :

أعادت السلطات الفرنسية اليوم السبت فتح متحف اللوفر في العاصمة باريس غداة الهجوم الذي تعرض له وامس واسفر عن مقتل المهاجم واصابة شرطي بجروح .



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان عدد السياح قليلاً نسبياً عند المدخل الخارجي للمتحف في الصباح الممطر، لكن عدداً كبيراً من الزوار الصينيين اصطفوا في طابورين طويلين .



واضافت ان عناصر من الشرطة مسلحين برشاشات دوريات انتشروا بين السياح قبل مدخل المتحف نفسه لاخضاعهم للتفتيش .



وكان جندي فرنسي اطلق النار صباح امس على شخص مسلح بسكين حاول طعنه قرب المتحف الواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس وارداه قتيلاً فيما اصيب شرطي بجروح .

سبأ [04/فبراير/2017]سبأ