[04/فبراير/2017]
باريس – سبأ :
أعادت السلطات الفرنسية اليوم السبت فتح متحف اللوفر في العاصمة باريس غداة الهجوم الذي تعرض له وامس واسفر عن مقتل المهاجم واصابة شرطي بجروح .
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان عدد السياح قليلاً نسبياً عند المدخل الخارجي للمتحف في الصباح الممطر، لكن عدداً كبيراً من الزوار الصينيين اصطفوا في طابورين طويلين .
واضافت ان عناصر من الشرطة مسلحين برشاشات دوريات انتشروا بين السياح قبل مدخل المتحف نفسه لاخضاعهم للتفتيش .
وكان جندي فرنسي اطلق النار صباح امس على شخص مسلح بسكين حاول طعنه قرب المتحف الواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس وارداه قتيلاً فيما اصيب شرطي بجروح .
سبأ