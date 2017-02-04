محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كلية المجتمع بعمران تدشن إمتحانات الفصل الأول من العام الدراسي الجاري عمران - سبأ:

دشنت كلية المجتمع محافظة عمران اليوم إمتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2016- 2017م .



وفي التدشين أوضح عميد الكلية الدكتور محمد النقيب أن عدد الطلاب المتقدمين للإمتحانات ألف طالبا وطالبة، موزعين على مختلف الأقسام والتخصصات العلمية بالكلية.



وأشار إلى أن الكلية تضم أربعة تخصصات علمية، في الصيدلة وتكنولوجيا المعلومات وبرمجة الحاسوب وإدارة مكاتب وسكرتارية.



وذكر الدكتور النقيب أن الكلية تخرجت منها أربع دفع من مختلف التخصصات .. مؤكدا أن الكلية تسعى لإيجاد مخرجات مؤهلة تسهم في بناء وتنمية المجتمع.

سبأ [04/فبراير/2017]سبأ