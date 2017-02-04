محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء مديرية حبور ظليمة بعمران يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان عمران - سبأ:

أعلن مشائخ وأبناء مديرية حبور ظليمة محافظة عمران، النفير العام في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.



وأكدوا في لقاء قبلي اليوم وقوفهم صفاً واحداً إلى جانب الجيش واللجان الشعبية والاستعداد لرفد الجبهات بالرجال والعتاد.



وندد أبناء مديرية حبور بالجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني وتدمير مقدراته ومنجزاته الوطنية والخدمية.. مشيرين إلى أن المجازر التي ترتكب بحق اليمنيين جرائم حرب لن تسقط بالتقادم.



كما أكدوا ضرورة الاصطفاف الشعبي ورفد جبهات العزة والشرف للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

سبأ [04/فبراير/2017]سبأ