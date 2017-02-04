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آخر تحديث: السبت، 04 - فبراير - 2017 الساعة 06:16:46م
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أبناء مديرية حبور ظليمة بعمران يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
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أبناء مديرية حبور ظليمة بعمران يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
[04/فبراير/2017]
عمران - سبأ:
أعلن مشائخ وأبناء مديرية حبور ظليمة محافظة عمران، النفير العام في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.

وأكدوا في لقاء قبلي اليوم وقوفهم صفاً واحداً إلى جانب الجيش واللجان الشعبية والاستعداد لرفد الجبهات بالرجال والعتاد.

وندد أبناء مديرية حبور بالجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني وتدمير مقدراته ومنجزاته الوطنية والخدمية.. مشيرين إلى أن المجازر التي ترتكب بحق اليمنيين جرائم حرب لن تسقط بالتقادم.

كما أكدوا ضرورة الاصطفاف الشعبي ورفد جبهات العزة والشرف للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

سبأ
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