رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الشباب ونائبه يفتتحان بطولة فقيد الوطن الشهيد علي الجائفي صنعاء - سبأ:

افتتح وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد ونائبه حسين زيد بن يحيى، اليوم على ملعب مدرسة الميثاق بأمانة العاصمة، منافسات بطولة كرة القدم على كأس فقيد الوطن الشهيد اللواء علي بن علي الجائفي قائد قوات الحرس الجمهوري الذي استشهد في الجريمة البربرية التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي في الصالة الكبرى في 8 أكتوبر الماضي.



يشارك في البطولة التي تقام خلال الفترة من 4 وحتى 24 فبراير الجاري وينظمها شباب نادي الميثاق بمديرية الثورة بالتعاون مع الاتحاد العام للرياضة للجميع، 16 فريقاً من مختلف مديريات أمانة العاصمة تم توزيعها على أربع مجموعات يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور ربع النهائي.



ضمت المجموعة الأولى فرق؛ الفاروق، الأصدقاء، الماجد، والهدى، وضمت الثانية فرق؛ مجد الحصبة، رابطة التحرير، اتحاد شملان، و26 سبتمبر، فيما ضمت المجموعة الثالثة فرق الصالح، الاتحاد، الشهيد علي بن علي الجائفي، ورابطة الصقر، وجمعت الرابعة فرق؛ شباب النور، الشباب، شباب الصافية، وشباب النهضة.



وفي تدشين البطولة الذي شهد عرضا للفرق المشاركة أكد وزير الشباب والرياضة حسن زيد أن الشهيد الجائفي كان من أكثر القادة العسكريين انضباطاً والتزاماً في المؤسسة العسكرية، موضحاً أن الشهيد كان يسير بخطى ونهج وطني فريد ومميز وكانت كل مواقفه خير دليل على ذلك طوال الأحداث التي مر بها اليمن وآخرها مواقفه البطولية ضد العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.



وأشار إلى أن الوطن خسر عدد من أبرز قاماته في مجزرة الصالة الكبرى التي ارتكبها العدوان وفي غيرها من المجازر، مؤكداً أن العدوان لم يتمكن من تحقيق شيء رغم المجازر التي ارتكبها والدمار الذي ألحقه بالوطن فرجال الرجال يقدمون أرواحهم رخيصة في مختلف جبهات الشرف والبطولة وأبناء الوطن جميعاً صامدون وثابتون من أجل ترابه ودفاعاً عنه وسعياً لتحقيق سيادته.



وأثنى الوزير زيد على جهود منظمي البطولة ممثلين في شباب نادي الميثاق واتحاد الرياضة للجميع وكل من أسهم في التحضير والإعداد لهذه البطولة التي تشهد مشاركة واسعة وفاعلة.



عقب ذلك بدأت منافسات البطولة بإقامة المباراتين الافتتاحيتين ضمن المجموعة الأولى، حيث تغلب فريق الأصدقاء على الفاروق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما انتهى لقاء فريقي الماجد والهدى بالتعادل بهدف لمثله.



حضر تدشين البطولة أمين عام جوائز الدولة للشباب فؤاد الروحاني ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بأمانة العاصمة عبدالله عبيد وأبناء الشهيد الجائفي إبراهيم وأسامة وعلي، وعدد من قيادات الوزارة ومديرية الثورة وفروع الاتحادات الرياضية.

سبأ [04/فبراير/2017]سبأ