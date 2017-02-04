ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 04 - فبراير - 2017 الساعة 06:16:46م
رئيس المجلس السياسي الأعلى  يلتقي رئيس وأعضاء رابطة علماء اليمن
التقى رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ صالح الصماد اليوم رئيس رابطة علماء اليمن العلامة شمس الدين شرف الدين والأمين العام للرابطة العلامة عبدالسلام الوجيه وعدد من أعضاء الرابطة .
الجيش السوري يستعيد مواقع في الريف الشمالي الشرقي للعاصمة دمشق
تمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على عدد من المواقع في الريف الشمالي الشرقي للعاصمة دمشق .
جمارك محافظة صنعاء يحقق أكثر من 520 مليون ريال خلال يناير الماضي
بلغت إيرادات جمارك رقابة محافظة صنعاء من رسوم ترسيم السيارات والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال يناير الماضي 525 مليون و 544 ألف ريال.
وزير الشباب ونائبه يفتتحان بطولة فقيد الوطن الشهيد علي الجائفي
افتتح وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد ونائبه حسين زيد بن يحيى، اليوم على ملعب مدرسة الميثاق بأمانة العاصمة، منافسات بطولة كرة القدم على كأس فقيد الوطن الشهيد اللواء علي بن علي الجائفي قائد قوات الحرس الجمهوري الذي استشهد في الجريمة البربرية التي ارتكبها
آخر الأخبار:
البرتغال تعرب عن قلقها ازاء خطط بناء مستوطنات جديدة في الاراضي الفلسطينية
السلطات الفرنسية تعيد فتح متحف اللوفر وسط باريس غداة تعرضه لهجوم
كلية المجتمع بعمران تدشن إمتحانات الفصل الأول من العام الدراسي الجاري
أبناء مديرية حبور ظليمة بعمران يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
وزير الشباب ونائبه يفتتحان بطولة فقيد الوطن الشهيد علي الجائفي
[04/فبراير/2017]
صنعاء - سبأ:
افتتح وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد ونائبه حسين زيد بن يحيى، اليوم على ملعب مدرسة الميثاق بأمانة العاصمة، منافسات بطولة كرة القدم على كأس فقيد الوطن الشهيد اللواء علي بن علي الجائفي قائد قوات الحرس الجمهوري الذي استشهد في الجريمة البربرية التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي في الصالة الكبرى في 8 أكتوبر الماضي.

يشارك في البطولة التي تقام خلال الفترة من 4 وحتى 24 فبراير الجاري وينظمها شباب نادي الميثاق بمديرية الثورة بالتعاون مع الاتحاد العام للرياضة للجميع، 16 فريقاً من مختلف مديريات أمانة العاصمة تم توزيعها على أربع مجموعات يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور ربع النهائي.

ضمت المجموعة الأولى فرق؛ الفاروق، الأصدقاء، الماجد، والهدى، وضمت الثانية فرق؛ مجد الحصبة، رابطة التحرير، اتحاد شملان، و26 سبتمبر، فيما ضمت المجموعة الثالثة فرق الصالح، الاتحاد، الشهيد علي بن علي الجائفي، ورابطة الصقر، وجمعت الرابعة فرق؛ شباب النور، الشباب، شباب الصافية، وشباب النهضة.

وفي تدشين البطولة الذي شهد عرضا للفرق المشاركة أكد وزير الشباب والرياضة حسن زيد أن الشهيد الجائفي كان من أكثر القادة العسكريين انضباطاً والتزاماً في المؤسسة العسكرية، موضحاً أن الشهيد كان يسير بخطى ونهج وطني فريد ومميز وكانت كل مواقفه خير دليل على ذلك طوال الأحداث التي مر بها اليمن وآخرها مواقفه البطولية ضد العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.

وأشار إلى أن الوطن خسر عدد من أبرز قاماته في مجزرة الصالة الكبرى التي ارتكبها العدوان وفي غيرها من المجازر، مؤكداً أن العدوان لم يتمكن من تحقيق شيء رغم المجازر التي ارتكبها والدمار الذي ألحقه بالوطن فرجال الرجال يقدمون أرواحهم رخيصة في مختلف جبهات الشرف والبطولة وأبناء الوطن جميعاً صامدون وثابتون من أجل ترابه ودفاعاً عنه وسعياً لتحقيق سيادته.

وأثنى الوزير زيد على جهود منظمي البطولة ممثلين في شباب نادي الميثاق واتحاد الرياضة للجميع وكل من أسهم في التحضير والإعداد لهذه البطولة التي تشهد مشاركة واسعة وفاعلة.

عقب ذلك بدأت منافسات البطولة بإقامة المباراتين الافتتاحيتين ضمن المجموعة الأولى، حيث تغلب فريق الأصدقاء على الفاروق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما انتهى لقاء فريقي الماجد والهدى بالتعادل بهدف لمثله.

حضر تدشين البطولة أمين عام جوائز الدولة للشباب فؤاد الروحاني ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بأمانة العاصمة عبدالله عبيد وأبناء الشهيد الجائفي إبراهيم وأسامة وعلي، وعدد من قيادات الوزارة ومديرية الثورة وفروع الاتحادات الرياضية.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
الحوار الصحفي يحبط آمال التقرير في إعتلاء صدارة بطولة كأس الصمود الإعلامي
الصينية بينج تتأهل لنهائي بطولة تايبيه لكرة المضرب
وستبروك يقود فريقه ثاندر للفوز على جريزليز في الدوري الامريكي لكرة السلة
بوليفيا تخسر استئناف تجريدها 4 نقاط في تصفيات مونديال 2018
لوس أنجليس وبودابست وباريس تكمل ملفات ترشحها لاستضافة أولمبياد 2024
تنافس باكو ومدريد على إستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019م
رفض طعن نادي تشونبوك الكوري الجنوبي بشأن المشاركة في دوري أبطال آسيا
رامسي لاعب وسط أرسنال يغيب عن الملاعب ثلاثة أسابيع
غداً التقرير يواجه الحوار الصحفي في إنطلاق الجولة الأخيرة لبطولة كأس الصمود الإعلامي
الكاميرون تبلغ نهائي كأس أفريقيا لكرة القدم بعد فوزها على غانا
العدوان السعودي على اليمن
أبناء مديرية حبور ظليمة بعمران يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
[04/فبراير/2017]
منظمة الإغاثة الإسلامية تدشن توزيع سلال غذائية بمديرية جحانة
[04/فبراير/2017]
طيران العدوان السعودي يشن ست غارات على مديرية صرواح بمأرب
[04/فبراير/2017]
تواصل جرائم العدوان السعودي ومرتزقته في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية
[04/فبراير/2017]
شهداء وجرحى في غارات هستيرية لطيران العدوان على الأحياء السكنية بمدينة المخا
[03/فبراير/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by