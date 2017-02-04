محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع برئاسة وزير الخدمة المدنية يناقش سير العمل بالوزارة

ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان سير العمل بالوزارة والصعوبات التي تواجهها .



وتطرق الإجتماع الذي ضم نائب وزير الخدمة المدنية وعدد من وكلاء وقيادات الوزارة، إلى السبل الكفيلة بمعالجات الإشكاليات التي تواجه العمل ومنها تدشين الربط الشبكي الإلكتروني بما يسهم في تنظيم وتسهيل أعمال الوزارة.



وأكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات ضرورة التدوير الوظيفي وتفعيل أعمال اللجنة الخاصة به وضرورة إسقاط معيار النزاهة وكذا المؤهلات العلمية والعملية في هذا الجانب.



وأشار إلى ضرورة أن يكون المرشح ذات خبرة بما يحقق نجاح الأعمال التي سيكلف بها على أن تستوعب جميع الموظفين ليبقى التنافس هو الفاصل في إختيار الشخص لمناسب في المكان المناسب .







سبأ [04/فبراير/2017] صنعاء - سبأ:ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان سير العمل بالوزارة والصعوبات التي تواجهها .وتطرق الإجتماع الذي ضم نائب وزير الخدمة المدنية وعدد من وكلاء وقيادات الوزارة، إلى السبل الكفيلة بمعالجات الإشكاليات التي تواجه العمل ومنها تدشين الربط الشبكي الإلكتروني بما يسهم في تنظيم وتسهيل أعمال الوزارة.وأكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات ضرورة التدوير الوظيفي وتفعيل أعمال اللجنة الخاصة به وضرورة إسقاط معيار النزاهة وكذا المؤهلات العلمية والعملية في هذا الجانب.وأشار إلى ضرورة أن يكون المرشح ذات خبرة بما يحقق نجاح الأعمال التي سيكلف بها على أن تستوعب جميع الموظفين ليبقى التنافس هو الفاصل في إختيار الشخص لمناسب في المكان المناسب .سبأ