عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصين تحذر الولايات المتحدة من زعزعة الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بكين – سبأ :

حذرت الصين الولايات المتحدة اليوم السبت من زعزعة الاستقرار في منطقة آسيا - المحيط الهادئ بعدما تعهد وزير الدفاع الامريكي الجديد جيمس ماتيس بدعم اليابان في اي مواجهة عسكرية مع بكين حول الجزر المتنازع عليها بين البلدين في بحر الصين الشرقي .



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لو كانغ "ندعو الجانب الامريكي الى اتخاذ موقف مسئول والامتناع عن التصريحات الخاطئة حول السيادة على (جزر) دياويو وتفادي زيادة التعقيد في هذه المسالة من خلال زعزعة الاستقرار الاقليمي".



وشدد المتحدث في تصريحات نقلتها وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) على ان جزر دياويو والتي تسميها اليابان جزر سينكاكو "جزء لا يتجزا من الاراضي الصينية منذ الازمنة القديمة".



وكان وزير الدفاع الامريكي الجديد صرح في زيارة الى طوكيو ان الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي يشمله التحالف العسكري بين الولايات المتحدة واليابان.



واكد ماتيس في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته اليابانية تومومي اينادا السبت ان "الولايات المتحدة ستواصل الاعتراف بالادارة اليابانية لهذه الجزر".



واضاف ان "المادة الخامسة من الاتفاقية الامنية بين اليابان والولايات المتحدة تنطبق" على الجزر.



من جانبها قالت وزارة الخارجية الصينية ان المعاهدة بين اليابان والولايات المتحدة "من نتائج الحرب الباردة" ولا يفترض ان "تتعدى على سيادة الصين على اراضيها وحقوقها المشروعة".

سبأ [04/فبراير/2017]سبأ