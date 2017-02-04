محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة أنشطة مكتب الأراضي والمساحة بمحافظة إب إب - سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة إب برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح اليوم، المواضيع المتصلة بعمل ونشاط مكتب الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وخطته للفترة القادمة .



واستعرض الإجتماع دور مكتب الأراضي في إنزال المخططات ووحدات الجوار في مركز المحافظة وخصوصا المخططات الخاصة بمنطقة الضباري بمديرية الظهار بإب.



وأقر الإجتماع تكليف مهندسين مختصين لمراجعة قرار اللجنة الفنية بشأن المخطط العام في القطاع 426 بمنطقة الضباري ورفع تقرير بالملاحظات خلال أسبوع.



كما أقر الإجتماع الإجراءات القانونية بتسليم الموقع الخاص بالجمعية السكنية للقضاة بشارع الثلاثين بمديرية المشنة بإب.



وشدد المحافظ صلاح على ضرورة حماية أراضي وممتلكات الدولة وضبط المعتدين عليها .. مؤكدا أهمية إنزال المخططات الخاصة بمناطق الحجز السياحي الخاصة بالمشاريع السياحية في إطار إعلان إب عاصمة للسياحة اليمنية التي تم إقراره العام الماضي.



ولفت إلى ضرورة التقيد بالمخطط العام للقطاعات ووحدات الجوار وتنفيذها على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات المختصة بمكتب الأشغال بالمحافظة .



وحث محافظ إب، موظفي المكتب على العمل من أجل حماية أراضي الدولة بما يحقق المصلحة العامة .. مبديا إستعداد قيادة المحافظة تذليل أي صعوبات تعترض سير العمل بالمكتب بما يمكنه من القيام بواجبه.



حضر الإجتماع أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أمين الورافي ووكيل المحافظة للشئون الفنية عبدالواحد المروعي ووكلاء المحافظة عبد الرحمن الزكري وأشرف المتوكل ورئيس محكمة الإستئناف بالمحافظة غالب صلاح ومدير فرع مكتب مصلحة الأراضي بالمحافظة المهندس عصام مثنى.

سبأ [04/فبراير/2017]سبأ