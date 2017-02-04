محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة دعم مرضى السرطان بمركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية بالحديدة الحديدة - سبأ:

دشن نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية المهندس أكرم عبد الله عطية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين عبد الله مقبولي ومحافظ الحديدة حسن أحمد الهيج اليوم، حملة دعم مرضى السرطان للعام 2017م بمركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية بهيئة مستشفى الثورة بالحديدة.



وفي التدشين الذي يأتي تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة السرطان .. أكد نائبا رئيس الوزراء عطية ومقبولي على الجهات المختصة بالمحافظة وفي مقدمتها جامعة الحديدة عمل بحوث عن السرطان ومسبباته.



وشددا على ضرورة قيام وزارة الزراعة بدورها في منع المبيدات التي تضر بالبيئة والإنسان من الدخول للبلاد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجمركية.



فيما أكد المحافظ الهيج أهمية إعتماد ميزانية تشغيلية للمركز للعام 2017م .. لافتا إلى أهمية دعم الجهات المعنية للمركز والبحث عن داعمين دوليين ليقوم بدوره في معالجة المرضى.



وكان مدير المركز الدكتور ياسر نور، أشار إلى الصعوبات التي تواجه المركز والمتطلبات التي يحتاجها المرضى وخاصة أن غالبية المرضى من الفئات الاشد فقرا.



كما استعرض التقرير السنوي للعام الماضي والذي بين إصابة 687 حالة جديدة ليصل عدد المرضى بنهاية العام الماضي إلى أربعة آلاف و 374حالة .. موضحا أن عدد الأطفال المصابين 74 حالة ليصل العدد الكلي لهم إلى 472 حالة خلال العشر السنوات السابقة.



ولفت مدير المركز إلى التكلفة الباهظة للأدوية الكيماوية التي يتم شراءها للمرضى حيث بلغت تكلفتها 211 مليون و155 ألف ريال خلال العام الماضي.



حضر التدشين وكيل المحافظة المساعد عبد المجيد الشامي ونائب رئيس هيئة مستشفى الثورة بالحديدة الدكتور عبد الله إيرين وعدد من الأطباء والمسئولين.

سبأ [04/فبراير/2017]سبأ