محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى يبعث برقية عزاء في وفاة رجل الأعمال محمد العزي الحباري صنعاء - سبأ:

بعث رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ صالح الصماد، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى أسرة الفقيد رجل الأعمال محمد العزي محمد الحباري الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز 70 عاماً بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الاقتصاد الوطني.



وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى في برقيته عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد في هذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبأ [04/فبراير/2017]سبأ