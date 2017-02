Le Premier ministre reçoit Représentant résident de l'UNICEF au Yémen [04/فبراير/2017]



SANA'A, 04 Fév. (SABA)- Le Premier Ministre Dr. Abdul Aziz Saleh Bin Habtoor, a reçu aujourd'hui à Sana'a, la Représentante de l'UNICEF au Yémen, Meritxell Relaño.





La réunion a discuté de la coopération entre le Yémen et l'UNICEF dans les domaines de la soin de la mère et de l'enfant, de la vaccination, de l'eau et de l'assainissement et d'autres domines liés à la protection des enfants contre les répercussions des conditions actuelles du peuple yéménite à cause de l'agression et du siège.





A cet égard, le Premier ministre a apprécié les rôles humanitaires menées par l'UNICEF pour les enfants du Yémen au cours des dernières décennies, ainsi que ses efforts au cours de la période en cours, soulignant l'importance d'ouvrir un bureau de l'UNICEF dans la province de Hadramaout pour augmenter son activité dans les provinces de Shabwa, de Hadramaout et de Mahrah et renforce ses activités vers la maternité et l'enfance.





Il a souligné que le gouvernement fournira tout le soutien pour mener des missions humanitaires de l'UNICEF au cours de cette étape.





Pour sa part, la représentante de l'UNICEF a passé en revue les orientations officielles de l'UNICEF pour appuyer les efforts du gouvernement en matière de santé publique, de l'eau et des secteurs des affaires sociales. Indiquant que l'UNICEF va travailler pour augmenter la taille du soutien total pour ces activités au cours de l'année en cours 2017.





Elle a indiqué qu'elle se rendra, la semaine prochaine, à Aden pour informer sur le projet de l'assainissement, soutenue par l'organisation.





Elle a souligné que l'organisation travaille avec une neutralité absolue dans la fourniture de fonctions humanitaires au peuple yéménite et de contribuer à l'atténuation des difficultés rencontrées dans la phase immédiate.





Meritxell a exprimé son appréciation pour la coopération responsable du gouvernement avec l'organisation et son impact sur le niveau de stabilité et de renforcer ses activités dans le service du peuple yéménite.





AS/AS



SABA