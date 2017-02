Le parlement reprend ses séances [04/فبراير/2017]

SANA'A, 04 Fév. (SABA)- Le Parlement a commencé ce samedi, sa première séance dans la troisième période de la première session de sa 12e réunion annuelle, sous la présidence de M. Yahya Al-Rae'e, président du Parlement.



Au cours de la s'séance, le parlement a discuté du projet d'ordre du jour pour la période écoulée, qui comprenait des rapports sur les résultats de la visite sur le terrain des comités chargés par le parlement pour effectuer des visites aux prisons dans un certain nombre de provinces et d'autres sujets liés aux aspects économiques et de sécurité à la lumière des risques de l'agression brutale par l'Arabie Saoudite contre notre pays.



De même, le parlement a examiné un certain nombre de questions générales liées aux fonctions législatives et de contrôle du parlement.



Dans ce contexte, le parlement a formé un comité pour préparer les messages comprennent la position du parlement du nombre de questions.



Dans le même temps, le parlement a informé sur les souffrances des citoyens au gouvernorat d'Ibb et a demandé à toutes les parties concernées pour mener à bien la responsabilité nationale et humanitaire envers les citoyens dans ce gouvernorat.



