محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة تحصين ضد إلتهابات الكبد الفيروسي للعاملين بالمستشفى الجمهوري بحجة حجة - سبأ:

دشن رئيس هيئة المستشفى الجمهوري بحجة الدكتور محمد الصوملي اليوم حملة التحصين ضد التهابات الكبد الفيروسي B وذلك في إطار جهود الهيئة المتعلقة بحماية العاملين في خطر الاصابة بالأمراض المعدية .



وأوضح رئيس الهيئة أن الحملة التي تنفذها الهيئة وتستمر يومين تستهدف تطعيم 292 موظفا من العاملين في المستشفى الجمهوري من أطباء وصحيين وفنيين وعمال نظافة في مختلف الاقسام بلقاحات التهاب الكبد الفيروسي B .



وأكد أهمية هذه الخطوة الوقائية في تعزيز مناعة العاملين بالقطاع الصحي بإعتبارهم من أكثر الفئات عرضة لخطر إصابتهم بالعدوى جراء مخالطتهم المباشرة للمرضى.



وأشار الدكتور الصوملي إلى أن تطعيم منتسبي الهيئة بالجرعة الثانية من هذا اللقاح سيتم بعد شهر، فيما ستكون الجرعة الثالثة والأخيرة بعد ستة أشهر .. لافتا إلى حرص الهيئة على الإرتقاء بمستوى خدماتها لتلبي إحتياجات أبناء المحافظة من الخدمات الطبية .

سبأ [04/فبراير/2017]سبأ