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آخر تحديث: السبت، 04 - فبراير - 2017 الساعة 06:16:46م
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وزير الزراعة يطلع على أقسام وأنشطة كلية الزراعة بجامعة صنعاء
[04/فبراير/2017]
صنعاء - سبأ:
اطلع وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن خلال زيارته اليوم لكلية الزراعة بجامعة صنعاء، على أقسام الكلية وأنشطتها في تأهيل الطلاب في التخصصات الزراعية المختلفة.

واستمع الوزير غازي من عميد الكلية الدكتور أحمد الملصي إلى شرح حول أنشطة مزرعة الكلية والبيوت المحمية ومزرعة الأبقار الخاصة بالكلية وإحتياجاتها للمعدات والتقنيات الحديثة والتي ستسهم في تحسين وتطوير مستوى البرامج التعليمية لطلبة الكلية .

وأشاد وزير الزراعة بالدور الذي تضطلع به كلية الزراعة في تأهيل الطلاب وتخريج المهندسين الفنيين في مختلف التخصصات الزراعية.. مبديا الإستعداد للتعاون والعمل على معالجة الصعوبات التي تواجه الكلية.

ووجه بتوفير مضخة للبئر الخاصة بكلية الزراعة، وتوفير بوكلين لعمل حفريات لحصاد مياه الأمطار، كما وجه بإعتماد توفير مادة الديزل للكلية لتشغيل المضخة .

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية أن تكون كلية الزراعة أنموذجا لكليات الجامعة إنطلاقا من دورها في رفد سوق العمل والقطاع الخاص بالكوادر من مختلف التخصصات الزراعية.

رافقه خلال الزيارة نائب مدير عام الإرشاد والإعلام الزراعي المهندس صالح العماد.

سبأ
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