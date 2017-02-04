وزير الشباب ونائبه يفتتحان بطولة فقيد الوطن الشهيد علي الجائفي افتتح وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد ونائبه حسين زيد بن يحيى، اليوم على ملعب مدرسة الميثاق بأمانة العاصمة، منافسات بطولة كرة القدم على كأس فقيد الوطن الشهيد اللواء علي بن علي الجائفي قائد قوات الحرس الجمهوري الذي استشهد في الجريمة البربرية التي ارتكبها