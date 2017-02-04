[04/فبراير/2017]
صنعاء - سبأ:
دشنت منظمة الإغاثة الإسلامية اليوم توزيع سلال غذائية للنازحين والمتضررين بمديرية جحانة محافظة صنعاء بتمويل برنامج الغذاء العالمي.
وأوضح مدير عام مديرية جحانة محمد البشاري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن منظمة الإغاثة الإسلامية بدأت توزيع سلال غذائية لسبعة آلاف و700 أسرة متضررة ونازحة وفقيرة بالمديرية.
وثمن جهود المنظمة في تخفيف معاناة المواطنين المتضررين جراء إستمرار العدوان والحصار .. داعيا، المنظمات والهيئات الإنسانية للمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين وتقديم المساعدات لهم.
سبأ