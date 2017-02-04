محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع برئاسة وزير الداخلية يناقش تحضيرات حملة التوعية بالمفاهيم الشرطوية صنعاء - سبأ:

ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الداخلية اللواء الركن محمد عبدالله القوسى، التحضيرات الخاصة بإنطلاق حملة التوعية بالمفاهيم الشرطوية المزمع تنفيذها منتصف فبراير الحالي.



واستعرض الإجتماع الذي ضم اللجنة التحضيرية للحملة، المواد التوعوية التي ستقدم لمنتسبي الشرطة من قبل عدد من الأكاديميين والخبراء .



وفي الإجتماع أكد وزير الداخلية أهمية تبسيط المفاهيم والمصطلحات التوعوية لمتسبي وزارة الداخليه بما يسهم في تنشيط الذاكرة فى مجال عمل رجل الشرطة.



وقد أثرى الإجتماع بالملاحظات الخاصة بالحملة والتعريف بمهام وواجبات رجل الشرطة وكذا ترسيخ الولاء الوطني والحرص على حماية حقوق الإنسان وتعزيز الثقة بين رجل الشرطة والمواطن وأن يكون الأداء مطابق للوائح والقوانين .



حضر الإجتماع وكيل الوزارة لقطاع الموارد اللواء الدكتور محمد الشرفي والقائم بأعمال المفتش العام اللواء إبراهيم المؤيد وعدد من القيادات الأمنية.

سبأ [04/فبراير/2017]سبأ