Tentative échouée des mercenaires de s'infiltrer vers le district de Nihm [04/فبراير/2017]





MARIB, 04 Fév. (SABA)- Les héros de l'armée et des comités populaires ont fait échoué, pour la trois fois, une tentative des mercenaires de l'agression saoudienne de s'infiltrer vers le district de Nihm dans le gouvernorat de Marib.



Une source militaire a indiqué à SABA qu'un certain nombre des mercenaires ont été tués et blessés lors de la tentative de s'infiltrer vers les deux régions d'al-Madfon et du Mont d'a l-Roubah dans e district de Nihm.



AS/AS



SABA