Six raids des chasseurs de l'agression saoudo-américaine sur le district de Sirwah à Marib [04/فبراير/2017]



MARIB, 04 Fév. (SABA)- Les avions de guerre de l'agression saoudo-américaine ont lancé six raids sur les maisons et les fermes des citoyens dans le district de Sirwah à Marib.



Une source locale a dit à SABA que ces avions ont mené six raids sur les zones d'al-Mahjazah, al-Makhadrah et Wadi Houbabe , ce qui a conduit aux dommages aux maisons et fermes des citoyens.



AS/AS



