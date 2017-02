Le Président al-Sammad rencontre le président et les membres de l'Association des Olamas du Yémen [04/فبراير/2017]







SANA'A, 04 Fév. (SABA)- Le Président du Conseil Politique Suprême, Saleh Al-Sammad a rencontré aujourd'hui à Sana'a, le chef de l'Association d'Olamas yéménites, Shams al-Din Sharaf al-Din et le Secrétaire général de l'Association et un certain nombre de membres de l'Association.







Au cours de la réunion, le Président Saleh Al-Sammad a exprimé sa gratitude pour les efforts déployés par l'Association et son rôle extraordinaire face à l'agression et la mobilisation générale.







Il a exprimé le souci du conseil politique et le gouvernement pour surmonter toutes les difficultés et les obstacles qui se dressent sur leur chemin, exprimant la volonté de l'Etat pour soutenir les activités de l'Association.







De même, le président Al-Sammad a souligné l'importance de la poursuite du rôle de l'Association à résister l'agression, en particulier dans cette période.







Pour leur part, les Olamas ont exprimé ses remerciements au Président du Conseil suprême pour son soutien aux efforts qu'ils déploient, notant sa visite réussie à l'Université des sciences légales à Hodeïda.







Ils ont souligné que leurs activités pour faire face à l'agression se poursuivrons et versions au cours de la période futurs.







