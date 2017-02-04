[04/فبراير/2017] عمران – سبأ:
اطلع محافظ محافظة عمران الدكتور فيصل جعمان على مستوى الأداء في عدد من المكاتب الحكومية بمديرية حبور ظليمة .
كما تفقد المحافظ ومعه مدير امن المحافظة العميد محمد المتوكل سير الأداء في المحكمة الابتدائية وإدارة الامن بالمديرية .
واطلعا على أنشطة المكاتب وخططها الفصلية والسنوية ومتابعة الجهات المعنية بالمحافظة والسلطة المركزية في توفير اهم متطلبات التنمية والمشاريع الخدمية والإنمائية .
وخلال الزيارة شدد المحافظ جعمان على ضرورة إنجاز القضايا وسرعة البت فيها بم يضمن تحقيق العدالة والأمن والاستقرار بالمديرية.
سبأ