محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش واللجان الشعبية يواصلون تحقيق انتصارات في مختلف الجبهات





حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية انتصارات وتقدما ميدانيا في عدد من الجبهات بالمحافظات وجبهات الحدود خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية "سبأ" ان مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت موقع المخروق السعودي بنجران , وتم استهداف معسكر رجلا بصلية صواريخ كاتيوشا .



وفي جيزان اقتحم ابطال الجيش واللجان موقع الفريضة العسكري السعودي وتم تفجير مخزن أسلحة وتدمير ست آليات ومدرعة ومصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين , فيما قصفت المدفعية تجمعات للجيش السعودي في موقعي العبادية وملحمة ومعهد القرن و جوار برج العبادية , كما تم قنص اربعة جنود سعوديين في المعنق وتبة القمامة والفريضة وموقع التبة الحمراء .



وأشار المصدر الى تصدي ابطال الجيش واللجان لمحاولة زحف للمرتزقة باتجاه مديرية الصلو بمحافظة تعز وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم , فيما تم تدمير دبابة للمرتزقة بصاروخ موجه ومصرع وجرح من كانوا داخلها جنوب ذباب , و تم تدمير آلية للمرتزقة في التبة الحمراء بمديرية مقبنة, وقتل اثنين من المرتزقة في جبهة الساحل بالمحافظة نفسها .



وحسب المصدر تمكن ابطال الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف للمرتزقة على جبال القتب والرباح بمديرية نهم ادى الى مصرع وجرح العشرات منهم , كما تم استهداف تجمع للمرتزقة أسفل العقبة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف .



وذكر المصدر ان ابطال الجيش واللجان افشلوا محاولة زحف للمرتزقة استمرت لأكثر من خمس ساعات باتجاه سبلة سماه في منطقة قيفة بمديرية رداع في محافظة البيضاء نتج عنها مقتل وإصابة العشرات منهم ، فيما قتل اثنين من المرتزقة علي ايدي الجيش و اللجان في تبة آل سالم بوادي ربيعة بمديرية صرواح في محافظة مأرب ، وقتل مرتزق واحد في تبة المحروقة بمنطقة كهبوب في محافظة لحج .



وأكد المصدر العسكري ان ابطال الجيش واللجان الشعبية صدوا زحف على ميدي رافقه غطاء جوي مكثف من قبل طيران العدوان الحربي والأباتشي منذ مساء امس وحتى الصباح نتج عنه مقتل وجرح أعداد كبيرة من المرتزقة .

سبأ [04/فبراير/2017] صنعاء - سبأ:سبأ