ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 04 - فبراير - 2017 الساعة 01:43:19م
تواصل جرائم العدوان السعودي ومرتزقته في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية
تواصلت خلال الساعات الماضية جرائم العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته بحق المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى وتدمير الممتلكات العامة والخاصة .
قاض فدرالي أمريكي يوقف قرار ترامب حول الهجرة
أصدر القاضي الفدرالي في ولاية سياتل الأمريكية، جيمس روبارت ، قرارا يقضي بالتعليق المؤقت لمرسوم الرئيس دونالد ترامب الذي يمنع مواطنين من سبع دول من الدخول إلى الولايات المتحدة.. مشيرا إلى أن قيود السفر قد تُرفع بشكل مباشر.
جمارك محافظة صنعاء يحقق أكثر من 520 مليون ريال خلال يناير الماضي
بلغت إيرادات جمارك رقابة محافظة صنعاء من رسوم ترسيم السيارات والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال يناير الماضي 525 مليون و 544 ألف ريال.
غداً التقرير يواجه الحوار الصحفي في إنطلاق الجولة الأخيرة لبطولة كأس الصمود الإعلامي
يطمح فريق التقرير لإعتلاء الصدارة حينما يواجه فريق الحوار الصحفي غداً السبت في إفتتاح الجولة الخامسة والأخيرة لبطولة كأس الصمود الإعلامي لكرة القدم الخماسية المقامة حاليا بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بمشاركة خمس فرق..
آخر الأخبار:
الجيش واللجان الشعبية يواصلون تحقيق انتصارات في مختلف الجبهات
الصينية بينج تتأهل لنهائي بطولة تايبيه لكرة المضرب
وستبروك يقود فريقه ثاندر للفوز على جريزليز في الدوري الامريكي لكرة السلة
صد محاولة زحف لمرتزقة العدوان السعودي في ميدي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الجيش واللجان الشعبية يواصلون تحقيق انتصارات في مختلف الجبهات
[04/فبراير/2017] صنعاء - سبأ:


حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية انتصارات وتقدما ميدانيا في عدد من الجبهات بالمحافظات وجبهات الحدود خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية "سبأ" ان مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت موقع المخروق السعودي بنجران , وتم استهداف معسكر رجلا بصلية صواريخ كاتيوشا .

وفي جيزان اقتحم ابطال الجيش واللجان موقع الفريضة العسكري السعودي وتم تفجير مخزن أسلحة وتدمير ست آليات ومدرعة ومصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين , فيما قصفت المدفعية تجمعات للجيش السعودي في موقعي العبادية وملحمة ومعهد القرن و جوار برج العبادية , كما تم قنص اربعة جنود سعوديين في المعنق وتبة القمامة والفريضة وموقع التبة الحمراء .

وأشار المصدر الى تصدي ابطال الجيش واللجان لمحاولة زحف للمرتزقة باتجاه مديرية الصلو بمحافظة تعز وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم , فيما تم تدمير دبابة للمرتزقة بصاروخ موجه ومصرع وجرح من كانوا داخلها جنوب ذباب , و تم تدمير آلية للمرتزقة في التبة الحمراء بمديرية مقبنة, وقتل اثنين من المرتزقة في جبهة الساحل بالمحافظة نفسها .

وحسب المصدر تمكن ابطال الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف للمرتزقة على جبال القتب والرباح بمديرية نهم ادى الى مصرع وجرح العشرات منهم , كما تم استهداف تجمع للمرتزقة أسفل العقبة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف .

وذكر المصدر ان ابطال الجيش واللجان افشلوا محاولة زحف للمرتزقة استمرت لأكثر من خمس ساعات باتجاه سبلة سماه في منطقة قيفة بمديرية رداع في محافظة البيضاء نتج عنها مقتل وإصابة العشرات منهم ، فيما قتل اثنين من المرتزقة علي ايدي الجيش و اللجان في تبة آل سالم بوادي ربيعة بمديرية صرواح في محافظة مأرب ، وقتل مرتزق واحد في تبة المحروقة بمنطقة كهبوب في محافظة لحج .

وأكد المصدر العسكري ان ابطال الجيش واللجان الشعبية صدوا زحف على ميدي رافقه غطاء جوي مكثف من قبل طيران العدوان الحربي والأباتشي منذ مساء امس وحتى الصباح نتج عنه مقتل وجرح أعداد كبيرة من المرتزقة .

سبأ
  المزيد من (محلي)
تواصل جرائم العدوان السعودي ومرتزقته في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية
صد محاولة زحف لمرتزقة العدوان السعودي في ميدي
التعليم العالي تنفذ جملة من المهام والأنشطة لتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان
غرفة تجارة الأمانة تنعي رجل الأعمال محمد العزي محمد الحباري
شهداء وجرحى في غارات هستيرية لطيران العدوان على الأحياء السكنية بمدينة المخا
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديريتي المتون والمصلوب بالجوف
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تنعي مدير مكتب الوزارة بمحافظة حضرموت
وحدات الجيش واللجان الشعبية تقتحم موقع الفريضة بجيزان وتدمر ست آليات ومخزن أسلحة
إستشهاد إمرأتين وطفل بقصف صاروخي لمرتزقة العدوان على حريب نهم غرب مأرب
صد زحف لمرتزقة العدوان بمنطقة قيفة بالبيضاء ومصرع وإصابة العشرات
العدوان السعودي على اليمن
تواصل جرائم العدوان السعودي ومرتزقته في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية
[04/فبراير/2017]
شهداء وجرحى في غارات هستيرية لطيران العدوان على الأحياء السكنية بمدينة المخا
[03/فبراير/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديريتي المتون والمصلوب بالجوف
[03/فبراير/2017]
قنص ثلاثة جنود سعوديين بجيزان ودك مواقع العدو السعودي بنجران
[03/فبراير/2017]
موظفو مصنع أسمنت عمران يحيون الذكرى الأولى لمجزرة تحالف العدوان بالمصنع
[03/فبراير/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by