محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تواصل جرائم العدوان السعودي ومرتزقته في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية





تواصلت خلال الساعات الماضية جرائم العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته بحق المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى وتدمير الممتلكات العامة والخاصة .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" استشهاد مواطن وإصابة ستة آخرين في قصف لطيران العدوان استهدف قوارب الصيادين في جزيرة طرفة بمحافظة الحديدة، كما استشهد أحد العاملين في غارات لطيران العدوان على مشروع المياه والصرف الصحي لمدينتي الحديدة وباجل.



وأوضح المصدر أن امرأتين وطفل استشهدوا في قصف مدفعي لمرتزقة العدوان استهدف منزل مواطن بمنطقة آل حميد في حريب نهم فيما شن طيران العدوان غارتين على المنطقة نفسها وغارة على تبة الرباح بمديرية نهم ، كما شن سبع غارات على منطقة الحفا بالعاصمة صنعاء.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة الحديدة غارة على منزل مواطن في مديرية بيت الفقيه و ثلاث غارات على منطقة الكثيب وخمس غارات على منطقة الجبانة بمديرية الصليف وكيلو16 ، و في محافظة الجوف شن طيران العدوان ست غارات على مديرية المتون .



وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف منطقة آل الشيخ بمديرية منبه و مناطق النعاشوه ووادي المسابي بمديرية حيدان في محافظة صعدة ما أدى إلى نفوق عدد من المواشي في حين شن طيران العدوان غارتين على منطقتي السداد و طخية في مديرية باقم .



ولفت المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف المدفعية منازل المواطنين في قرية الاعبل والحزم وبني ربيح في مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب ، فيما شن طيران العدوان خمس غارات على مديرية صرواح .



وفي محافظة تعز استهدف طيران العدوان بسلسلة غارات مخازن للمواد الغذائية للتاجر محمد عبده الموزة بمديرية المخا، وشن الطيران غارة على حارة السويس بمدينة المخا و غارتين على مثلث المخا بمديرية موزع ومثلها على محطة غاز بالقرب من مفرق المخا ، كما شن غارتين على العمري بمديرية ذباب.



سبأ [04/فبراير/2017] صنعاء – سبأ:سبأ