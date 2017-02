Tentative échouée des mercenaires de s'infiltrer vers Midi



MIDI, 04 Fév. (SABA)-Les héros de l'armée et des comités populaires ont fait échoué une tentative des mercenaires de l'agression saoudienne de s'infiltrer vers le district de Midi au gouvernorat d'Hajjah.



Une source militaire a indiqué à SABA, que la tentative a duré du vendredi le soir jusqu'au samedi le matin, faisant de dizaines des morts et des blessées parmi leurs rangs.



La source a ajouté que la tentative a été couverte par l'apache et l'aviation de l'ennemi.



La source a indiqué que l'artillerie de l'armée et des comités populaires a ciblé des rassemblements des soldats saoudiens à coté de tour d'Al-Abadiah à Jizan, infligeant à l'ennemi de grandes pertes.



