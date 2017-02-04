محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صد محاولة زحف لمرتزقة العدوان السعودي في ميدي ميدي - سبأ:

صد أبطال الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في ميدي بمحافظة حجة.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن وحدات من الجيش واللجان تصدت لزحف كبير للمرتزقة استمر من مساء أمس حتى صباح اليوم نتج عنه مقتل وإصابة العشرات منهم .



وأشار المصدر إلى أن محاولة الزحف رافقها غطاء جوي مكثف لطيران العدوان الحربي والأباتشي .



وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين جوار برج العبادية في جيزان بعدد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة .

سبأ [04/فبراير/2017]سبأ