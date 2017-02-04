[04/فبراير/2017]
ميدي - سبأ:
صد أبطال الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في ميدي بمحافظة حجة.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن وحدات من الجيش واللجان تصدت لزحف كبير للمرتزقة استمر من مساء أمس حتى صباح اليوم نتج عنه مقتل وإصابة العشرات منهم .
وأشار المصدر إلى أن محاولة الزحف رافقها غطاء جوي مكثف لطيران العدوان الحربي والأباتشي .
وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين جوار برج العبادية في جيزان بعدد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة .
سبأ