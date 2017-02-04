ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دراسة:التخييم يساعد في علاج الارق لدى الانسان واشنطن - سبأ:

توصلت نتائج دراسة جديدة اجراها باحثون من جامعة كولاردو بولدر الامريكية ان التخييم يساعد في علاج الارق لدى الانسان.



وأشارت الدراسة التي نشرها موقع توداي هيرالد الاليكتروني إلى ان التعرض اليومي للمصابيح الكهربائية وشاشات التلفاز والهواتف الذكية يؤدي الى تأخير الساعة البيولوجية والمعاناة من الارق ومشكلات النوم موضحةً بأن قضاء بعض الوقت تحت الضوء الطبيعي بغض النظر عن الموسم يكفي لإعادة تعيين الساعة البيولوجية وعلاج مشكلة الارق.



وبيّنت الدراسة التي اجريت على 14 شخصا ان التخييم في البيئة الطبيعية لمدة اسبوع كان كافيا لعلاج مشكلات النوم بسبب وسائل العصر الحديثة التي تسبب اضطرابات في هرمون الميلاتونين وهو هرمون له علاقة بالنوم حيث ساعد ذلك على اعادة ضبط الساعة البيولوجية.



وذكرت الدراسة ان من الحلول الاخرى لعلاج مشكلة الارق زيادة التعرض لضوء الشمس نهارا والحد من التعرض للإضاءة الكهربائية.

سبأ [04/فبراير/2017]سبأ