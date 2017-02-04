محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل التعليم العالي تنفذ جملة من المهام والأنشطة لتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان صنعاء - سبأ:

نفذت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي خلال الفترة من يونيو 2015م - يونيو 2016 جملة من المهام والأنشطة لتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان الغاشم وحصاره الجائر والمساهمة في التخفيف من آثاره.



وأوضح تقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منه أنه تم تنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية للتعريف بأهداف العدوان وأبعاده وخططه وحجم الدمار والأضرار التي تعرضت لها الجامعات اليمنية.



ولفت التقرير إلى أن الوزارة أقرت استحداث مادتي الثقافة الوطنية والصراع العربي الصهيوني كمتطلب جامعي يدرس في كافة الجامعات الحكومية والأهلية بهدف تعزيز قيم الولاء الوطني والحفاظ على الهوية والوحدة اليمنية ، والقضية الفلسطينية والصراع الوجودي مع الصهاينة وقوى الاستكبار والاستعمار الأجنبي .



وذكر التقرير أن الوزارة نفذت برنامجاً شاملاً للاحتفاء بالشهداء والجرحى ورعاية أسرهم حيث تم تنظيم ندوات ومعارض صور وأنشطة متنوعة في اسبوع الشهيد بكل جامعة ، إضافة إلى زيارة أسر الشهداء من منتسبي التعليم العالي والجامعات وتكريمهم معنوياً وتسمية قاعات دراسية بأسماء بعض الشهداء .



وأقرت الوزارة بالتنسيق مع رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية اعتماد خمسة في المائة من إجمالي الطاقة الاستيعابية سنوياً في كافة التخصصات لأبناء وأقارب الشهداء واعتماد 40 منحة دراسية خارجية سنوياً للمتفوقين من أبناء الشهداء ، وكذا اعتماد 50 منحة دراسية داخلية سنوياً للطالبات من بنات الشهداء ، مع اعتماد خمسة في المائة من الطاقة الاستيعابية في المساكن الطلابية لأبناء الشهداء وأقربائهم .



وأشار التقرير إلى أن الوزارة خصصت عدداً من المقاعد المجانية في الجامعات الحكومية والأهلية للطلاب النازحين للعام 2015-2016م ، واعتماد 400 مقعدا دراسياً للطلاب النازحين من محافظات صعدة وحجة وعمران في الجامعات واختيار المرشحين لها وفقاً لمعايير عادلة ، واستيعاب عدد كبير من طلاب وطالبات جامعة تعز النازحين في جامعات اب وذمار وصنعاء والحديدة ، واستيعاب طلاب الجامعات الاهلية النازحين من فروعها في عدن وتعز وحضرموت بمراكزها الرئيسية في صنعاء وفروعها في المحافظات الأخرى المستقرة ، فضلاً عن تسهيل اجراءات المصادقة على وثائق الطلاب النازحين والموافقة على التحويل والنقل واعتماد الوثائق المؤقتة الحاصلين عليها لقبولهم في الجامعات الأخرى ، وتوفير سكن للطالبات النازحات بكليات الطب والهندسة للنازحات من جامعة تعز في جامعة إب .



وبين التقرير أن الوزارة أقرت اعتماد خمسة بالمائة من الطاقة الاستيعابية للجامعات الحكومية سنويا في التخصصات العلمية والإنسانية لأبناء محافظات صعدة ، مأرب ، الجوف ، عمران ، حجة .

سبأ [04/فبراير/2017]سبأ