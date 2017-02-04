عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل واشنطن وطوكيو تتفقان على أهمية تعزيز التعاون العسكري طوكيو - سبأ:

اتفق وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ونظيرته اليابانية تومومي اينادا اليوم على أهمية تعزيز التعاون العسكري بين بلديهما وسط تهديدات نووية من كوريا الشمالية وتزايد التوترات مع الصين.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ماتيس قوله خلال زيارة قام لها اليابان إن التحالف الأمني بين الولايات المتحدة واليابان "حجر زاوية للسلام والإزدهار والحرية" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ متعهدًا العمل بشكل وثيق مع اليابان لتطوير علاقة جيدة.



من جهتها أكدت الوزيرة اليابانية على أهمية أن يكون التحالف بين البلدين قويًا نظرًا لأن البيئة الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أصبحت أكثر عنفًا .



وأعرب الوزيران عن قلقهما إزاء البرامج الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية التي أجرت تجربتين نوويتين وأطلقت نحو 20 صاروخًا باليستيًا في عام 2016 وحده.

سبأ [04/فبراير/2017]سبأ