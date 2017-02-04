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آخر تحديث: السبت، 04 - فبراير - 2017 الساعة 01:43:19م
تواصل جرائم العدوان السعودي ومرتزقته في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية
تواصلت خلال الساعات الماضية جرائم العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته بحق المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى وتدمير الممتلكات العامة والخاصة .
قاض فدرالي أمريكي يوقف قرار ترامب حول الهجرة
أصدر القاضي الفدرالي في ولاية سياتل الأمريكية، جيمس روبارت ، قرارا يقضي بالتعليق المؤقت لمرسوم الرئيس دونالد ترامب الذي يمنع مواطنين من سبع دول من الدخول إلى الولايات المتحدة.. مشيرا إلى أن قيود السفر قد تُرفع بشكل مباشر.
جمارك محافظة صنعاء يحقق أكثر من 520 مليون ريال خلال يناير الماضي
بلغت إيرادات جمارك رقابة محافظة صنعاء من رسوم ترسيم السيارات والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال يناير الماضي 525 مليون و 544 ألف ريال.
غداً التقرير يواجه الحوار الصحفي في إنطلاق الجولة الأخيرة لبطولة كأس الصمود الإعلامي
يطمح فريق التقرير لإعتلاء الصدارة حينما يواجه فريق الحوار الصحفي غداً السبت في إفتتاح الجولة الخامسة والأخيرة لبطولة كأس الصمود الإعلامي لكرة القدم الخماسية المقامة حاليا بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بمشاركة خمس فرق..
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  عربي ودولي
واشنطن وطوكيو تتفقان على أهمية تعزيز التعاون العسكري
[04/فبراير/2017]
طوكيو - سبأ:
اتفق وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ونظيرته اليابانية تومومي اينادا اليوم على أهمية تعزيز التعاون العسكري بين بلديهما وسط تهديدات نووية من كوريا الشمالية وتزايد التوترات مع الصين.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ماتيس قوله خلال زيارة قام لها اليابان إن التحالف الأمني بين الولايات المتحدة واليابان "حجر زاوية للسلام والإزدهار والحرية" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ متعهدًا العمل بشكل وثيق مع اليابان لتطوير علاقة جيدة.

من جهتها أكدت الوزيرة اليابانية على أهمية أن يكون التحالف بين البلدين قويًا نظرًا لأن البيئة الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أصبحت أكثر عنفًا .

وأعرب الوزيران عن قلقهما إزاء البرامج الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية التي أجرت تجربتين نوويتين وأطلقت نحو 20 صاروخًا باليستيًا في عام 2016 وحده.

سبأ
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