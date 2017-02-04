الاحتلال الإسرائيلي يعتدي بالضرب على ثلاثة فلسطينيين بينهم مسنة في الخليل الخليل - سبأ:

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالضرب على ثلاثة مواطنين بينهم مسنة، في البلدة القديمة من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية مصادر أمنية وشهود عيان أن جنود الاحتلال اقتحموا في ساعة متأخرة من مساء امس منزلا في البلدة القديمة من الخليل واعتدوا بالضرب بأعقاب البنادق على المسنة فاطمة النتشة 70 عاما، ونجلها حسن فلاح النتشة 35 عاما، وفلاح حسين فلاح النتشة 23 عاما، ما تسبب بإصابتهم برضوض، نقلوا على إثرها إلى إحدى مستشفيات الخليل لتلقي العلاج.

سبأ [04/فبراير/2017]سبأ