رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بوليفيا تخسر استئناف تجريدها 4 نقاط في تصفيات مونديال 2018 زوريخ - سبأ:

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم استئناف الاتحاد البوليفي عقوبة تجريده اربع نقاط من رصيده، بسبب اشراكه لاعب غير مؤهل في مواجهتي البيرو وتشيلي ضمن التصفيات الاميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018.



وجاء في بيان فيفا: “رفضت لجنة الاستئناف لدى فيفا الالتماسات التي تقدم بها الاتحاد البوليفي لكرة القدم، مؤكدة القرارات التي اتخذتها اللجنة التأديبية لدى فيفا”.



ودفعت بوليفيا، بالمدافع كابريرا (33 عاما) المولود في الباراغواي كلاعب بديل في المباراتين، بيد انه مثل بلده الاصلي سابقا في مباراة واحدة في 2007.



وتملك بوليفيا 7 نقاط في المركز التاسع قبل الاخير بعد 12 جولة، علما بأن التصفيات في امريكا الجنوبية تشهد تأهل اول اربعة منتخبات مباشرة الى مونديال روسيا 2018، فيما يخوض الخامس ملحقا مع بطل اوقيانيا.

سبأ [04/فبراير/2017]سبأ