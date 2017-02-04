محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غرفة تجارة الأمانة تنعي رجل الأعمال محمد العزي محمد الحباري صنعاء - سبأ:

نعت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة رجل الاعمال محمد العزي محمد الحباري الذي انتقل الى جوار ربه اليوم عن عمر ناهز 70 عاماً بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة القطاع الاقتصادي .



وأشار بيان نعي تلقت وكالة الانباء اليمنية /سبأ/ نسخة منه الى إسهامات الفقيد ودوره في خدمة النشاط التجاري وإنجاح مسيرة الغرفة التجارية بالأمانة وكذا ما اتصف به من صفات جعلته واحد من ابرز رجال العمل التجاري والخيري.



هذا وسيوارى جثمان الفقيد الثرى يوم غد الأحد في مقبرة الصياح بعد الصلاة عليه في جامع الخير بقرية الدجاج شرقي مصنع الغزل والنسيج.



تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأسكنه فسيح جناته ..



" انا لله وإنا اليه راجعون".

سبأ [04/فبراير/2017]سبأ