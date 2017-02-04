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آخر تحديث: السبت، 04 - فبراير - 2017 الساعة 01:43:19م
تواصل جرائم العدوان السعودي ومرتزقته في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية
تواصلت خلال الساعات الماضية جرائم العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته بحق المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى وتدمير الممتلكات العامة والخاصة .
قاض فدرالي أمريكي يوقف قرار ترامب حول الهجرة
أصدر القاضي الفدرالي في ولاية سياتل الأمريكية، جيمس روبارت ، قرارا يقضي بالتعليق المؤقت لمرسوم الرئيس دونالد ترامب الذي يمنع مواطنين من سبع دول من الدخول إلى الولايات المتحدة.. مشيرا إلى أن قيود السفر قد تُرفع بشكل مباشر.
جمارك محافظة صنعاء يحقق أكثر من 520 مليون ريال خلال يناير الماضي
بلغت إيرادات جمارك رقابة محافظة صنعاء من رسوم ترسيم السيارات والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال يناير الماضي 525 مليون و 544 ألف ريال.
غداً التقرير يواجه الحوار الصحفي في إنطلاق الجولة الأخيرة لبطولة كأس الصمود الإعلامي
يطمح فريق التقرير لإعتلاء الصدارة حينما يواجه فريق الحوار الصحفي غداً السبت في إفتتاح الجولة الخامسة والأخيرة لبطولة كأس الصمود الإعلامي لكرة القدم الخماسية المقامة حاليا بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بمشاركة خمس فرق..
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  محلي
غرفة تجارة الأمانة تنعي رجل الأعمال محمد العزي محمد الحباري
[04/فبراير/2017]
صنعاء - سبأ:
نعت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة رجل الاعمال محمد العزي محمد الحباري الذي انتقل الى جوار ربه اليوم عن عمر ناهز 70 عاماً بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة القطاع الاقتصادي .

وأشار بيان نعي تلقت وكالة الانباء اليمنية /سبأ/ نسخة منه الى إسهامات الفقيد ودوره في خدمة النشاط التجاري وإنجاح مسيرة الغرفة التجارية بالأمانة وكذا ما اتصف به من صفات جعلته واحد من ابرز رجال العمل التجاري والخيري.

هذا وسيوارى جثمان الفقيد الثرى يوم غد الأحد في مقبرة الصياح بعد الصلاة عليه في جامع الخير بقرية الدجاج شرقي مصنع الغزل والنسيج.

تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأسكنه فسيح جناته ..

" انا لله وإنا اليه راجعون".

سبأ
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