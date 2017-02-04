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آخر تحديث: السبت، 04 - فبراير - 2017 الساعة 01:43:19م
تواصل جرائم العدوان السعودي ومرتزقته في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية
تواصلت خلال الساعات الماضية جرائم العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته بحق المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى وتدمير الممتلكات العامة والخاصة .
قاض فدرالي أمريكي يوقف قرار ترامب حول الهجرة
أصدر القاضي الفدرالي في ولاية سياتل الأمريكية، جيمس روبارت ، قرارا يقضي بالتعليق المؤقت لمرسوم الرئيس دونالد ترامب الذي يمنع مواطنين من سبع دول من الدخول إلى الولايات المتحدة.. مشيرا إلى أن قيود السفر قد تُرفع بشكل مباشر.
جمارك محافظة صنعاء يحقق أكثر من 520 مليون ريال خلال يناير الماضي
بلغت إيرادات جمارك رقابة محافظة صنعاء من رسوم ترسيم السيارات والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال يناير الماضي 525 مليون و 544 ألف ريال.
غداً التقرير يواجه الحوار الصحفي في إنطلاق الجولة الأخيرة لبطولة كأس الصمود الإعلامي
يطمح فريق التقرير لإعتلاء الصدارة حينما يواجه فريق الحوار الصحفي غداً السبت في إفتتاح الجولة الخامسة والأخيرة لبطولة كأس الصمود الإعلامي لكرة القدم الخماسية المقامة حاليا بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بمشاركة خمس فرق..
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  اقتصاد
ارتفاع معدل نمو الوظائف بالولايات المتحدة في يناير الماضي
[04/فبراير/2017]
واشنطن - سبأ:
ارتفع معدل نمو الوظائف في الولايات المتحدة بمعدل يفوق التوقعات في شهر يناير الماضي ، مع تسريع شركات البناء والتجزئة وتيرة التوظيف.

وذكرت وزارة العمل الامريكية، في تقرير لها، أن عدد الوظائف زاد 227 ألف وظيفة الشهر الماضي، مسجلا أعلى ارتفاع له منذ أربعة أشهر.

وكان اقتصاديون قد توقعوا إضافة 175 ألف وظيفة للاقتصاد الأمريكي، إلا أن قطاعات كالرعاية الصحية وخدمات الأغذية والبناء أظهرت زيادة في عدد التعيينات.

وأشار التقرير إلى أنه رغم زيادة عدد الوظائف الشهر الماضي، إلا أن نسبة البطالة ارتفعت بنسبة 0.1 في المئة لتصل إلى 4.8 .

سبأ
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العدوان السعودي على اليمن
تواصل جرائم العدوان السعودي ومرتزقته في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية
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