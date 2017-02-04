اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع معدل نمو الوظائف بالولايات المتحدة في يناير الماضي واشنطن - سبأ:

ارتفع معدل نمو الوظائف في الولايات المتحدة بمعدل يفوق التوقعات في شهر يناير الماضي ، مع تسريع شركات البناء والتجزئة وتيرة التوظيف.



وذكرت وزارة العمل الامريكية، في تقرير لها، أن عدد الوظائف زاد 227 ألف وظيفة الشهر الماضي، مسجلا أعلى ارتفاع له منذ أربعة أشهر.



وكان اقتصاديون قد توقعوا إضافة 175 ألف وظيفة للاقتصاد الأمريكي، إلا أن قطاعات كالرعاية الصحية وخدمات الأغذية والبناء أظهرت زيادة في عدد التعيينات.



وأشار التقرير إلى أنه رغم زيادة عدد الوظائف الشهر الماضي، إلا أن نسبة البطالة ارتفعت بنسبة 0.1 في المئة لتصل إلى 4.8 .

سبأ [04/فبراير/2017]سبأ