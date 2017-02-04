عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اليابان تقول إنها تأمل بأن تعزز زيارة ماتيس الأمن الإقليمي طوكيو - سبأ:

قالت وزيرة الدفاع اليابانية تومومي إينادا ، اليوم السبت، إنها تأمل بأن تؤدي زيارة وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس لكوريا الجنوبية واليابان هذا الأسبوع إلى تعزيز العلاقات الأمنية.



وأدلت إينادا بهذه التصريحات في بداية المحادثات مع ماتيس الذي أكد يوم أمس، التزام واشنطن بمعاهدة الدفاع المشترك مع اليابان عندما التقى مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو.



وأضافت إينادا أن"الوضع الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادي أصبح صعبًا على نحو متزايد. نريد تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة واليابان".



وتابعت "كوريا الجنوبية جارة مهمة. أريد أن أربط زيارة الوزير ماتيس لليابان وكوريا الجنوبية بزيادة تعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث."

سبأ [04/فبراير/2017]سبأ