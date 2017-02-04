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آخر تحديث: السبت، 04 - فبراير - 2017 الساعة 01:43:19م
تواصل جرائم العدوان السعودي ومرتزقته في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية
تواصلت خلال الساعات الماضية جرائم العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته بحق المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى وتدمير الممتلكات العامة والخاصة .
قاض فدرالي أمريكي يوقف قرار ترامب حول الهجرة
أصدر القاضي الفدرالي في ولاية سياتل الأمريكية، جيمس روبارت ، قرارا يقضي بالتعليق المؤقت لمرسوم الرئيس دونالد ترامب الذي يمنع مواطنين من سبع دول من الدخول إلى الولايات المتحدة.. مشيرا إلى أن قيود السفر قد تُرفع بشكل مباشر.
جمارك محافظة صنعاء يحقق أكثر من 520 مليون ريال خلال يناير الماضي
بلغت إيرادات جمارك رقابة محافظة صنعاء من رسوم ترسيم السيارات والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال يناير الماضي 525 مليون و 544 ألف ريال.
غداً التقرير يواجه الحوار الصحفي في إنطلاق الجولة الأخيرة لبطولة كأس الصمود الإعلامي
يطمح فريق التقرير لإعتلاء الصدارة حينما يواجه فريق الحوار الصحفي غداً السبت في إفتتاح الجولة الخامسة والأخيرة لبطولة كأس الصمود الإعلامي لكرة القدم الخماسية المقامة حاليا بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بمشاركة خمس فرق..
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  رياضة
لوس أنجليس وبودابست وباريس تكمل ملفات ترشحها لاستضافة أولمبياد 2024
[04/فبراير/2017]
برلين - سبأ:
 دخلت مدن لوس أنجليس وبودابست وباريس المرحلة الأخيرة في عملية تقديم طلبات الترشح لاستضافة أولمبياد 2024 بعد أن قامت بتقديم الجزء الأخير من ملف الترشح.

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية إن المدن الثلاث أكملت ملفاتها قبل غلق باب الترشح عن طريق تسليم الجزء الاخير من الملف الخاص بالخبرة وارث مواقع المسابقات.

وستقوم لجنة التقييم بزيارة المدن الثلاث المرشحة في أبريل ومايو المقبلين وستقوم بعدها اللجنة بنشر تقريرها، بينما ستستعرض المدن المرشحة ملفها لأعضاء اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية يومي 11 و12 يوليو المقبل.

ومن المنتظر ان تصوت اللجنة الأولمبية الدولية على المدينة التي ستستضيف الأولمبياد يوم 13 سبتمبر المقبل في جلستها في مدينة ليما فى البيرو .

سبأ
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