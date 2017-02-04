رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لوس أنجليس وبودابست وباريس تكمل ملفات ترشحها لاستضافة أولمبياد 2024 برلين - سبأ:

دخلت مدن لوس أنجليس وبودابست وباريس المرحلة الأخيرة في عملية تقديم طلبات الترشح لاستضافة أولمبياد 2024 بعد أن قامت بتقديم الجزء الأخير من ملف الترشح.



وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية إن المدن الثلاث أكملت ملفاتها قبل غلق باب الترشح عن طريق تسليم الجزء الاخير من الملف الخاص بالخبرة وارث مواقع المسابقات.



وستقوم لجنة التقييم بزيارة المدن الثلاث المرشحة في أبريل ومايو المقبلين وستقوم بعدها اللجنة بنشر تقريرها، بينما ستستعرض المدن المرشحة ملفها لأعضاء اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية يومي 11 و12 يوليو المقبل.



ومن المنتظر ان تصوت اللجنة الأولمبية الدولية على المدينة التي ستستضيف الأولمبياد يوم 13 سبتمبر المقبل في جلستها في مدينة ليما فى البيرو .

سبأ [04/فبراير/2017]سبأ