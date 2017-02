L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Martyr et blessure des citoyens dans des raids hystériques de l'aviation de l'agression contre les quartier résidentiels à la ville de Moka

TAIZ, 04 Fév. (SABA)-Deux femmes ont été martyrisées et d'autres blessées dans une série de raids hystériques lancés par l'aviation de l'agression saoudienne contre les diverses zones à la ville de Moka au gouvernorat de Taiz.



Une source locale au gouvernorat a indiqué à SABA que l'aviation de l'agression a lancé une série de raids contre un dépôt d'articles et des magasin au centre de la ville de Moka, ajoutant qu'un certain nombre des magasins commerciaux et des appartements ont été détruits.



