AL-JAWF, 04 Fév. (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé trois raids contre les deux districts d'Al-Mouton et d'Al-Masloub au gouvernorat d'Al-Jawf.



Une source locale au gouvernorat a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression a lancé deux raids contre la zone d'Al-Na'amaniah au district d'Al-Masloub et un raid contre le district d'Al-Mouton.



AM

SABA [04/فبراير/2017]SABA