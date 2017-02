JIZAN: Des unités de l'armée ont pris d'assaut le site militaire saoudien d'Al-Faridhah



JIZAN, 04 Fév. (SABA)-Des unitees de l'armée et des comités populaires ont pris d'assaut le site militaire saoudien d'Al-Faridhah et détruit six véhicules militaires et un dépôt d'armes au site.



Une source militaire à Jizan a ajouté à SABA que des unités spécialisées au sein de l'armée et des comités populaires ont détruit six vehicules militaires saoudiens et un dépôt d'armes lors de l'opération.



La source a souligné que les unités d'élite de l'armée et des comités populaires ont tué un soldat saoudien au site d'Al-Hamra'a et l'artellirie de l'armee et des comitees populaires ont bombardee des ressemblements des soldats saoudiens au site d'Al-Abadiah et Malhamat Ma'ahad AL-Qarn, infiligeant a l'ennemi de grandes pertes.



