Martyr de deux femmes et d'un enfant à cause du bombardement des mercenaires

MARIB, 04 Fév. (SABA)- Deux femmes ont été martyrisés à la suite du bombardement des mercenaires de l'agression saoudienne des maisons des citoyens à la zone d'Harib Nihm à l'Ouest de Marib.



Une source locale au gouvernorat a indiqué à SABA, que les mercenaires de l'agression saoudienne ont bombardé utilisant de missile le village d'Al-Houmaid au district de Nihm, ce qui a conduit au martyr de deux femmes et d'un enfant.



