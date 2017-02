Al-Baydha'a: Une tentative échouée des mercenaires de l'agression de s'infiltrer vers la zone de Kaifah



AL-BAYDHA'A, 04 Fév. (SABA)- Les héros de l'armée et des comités populaires ont fait échoué une tentative des mercenaires de l'agression saoudienne de s'infiltrer vers la zone de Kaifah au district de Rada'a au gouvernorat d'Al- Baydha'a.



Une source militaire a indiqué à SABA, que la tentative a duré depuis tôt le matin jusqu'à midi, ajoutant que des dizaines des mercenaires ont été tués et blessés, lors de la tentative.



