شهداء وجرحى في غارات هستيرية لطيران العدوان على الأحياء السكنية بمدينة المخا [03/فبراير/2017] تعز - سبأ:

استشهد مواطنان على الأقل وأصيب آخرون في سلسلة غارات هستيرية شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي مساء اليوم على أنحاء متفرقة في مدينة المخا الساحلية بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن سلسلة غارات على مخزن مواد غذائية ومحالا تجارية وسط مدينة المخا.. مشيرا إلى أن الحصيلة الأولية تشير إلى استشهاد مواطنين اثنين على الأقل وإصابة آخرين وتدمير عدد من المحال التجارية والمباني.



وأوضح المصدر أن الغارات التي شنها طيران العدوان استهدفت الأحياء السكنية والمحال التجارية بشكل مباشر بهدف ترويع المواطنين.. مشيرا إلى أن طيران العدوان شن في وقت سابق اليوم غارة على حي السويس في مدينة المخا.



وحذر المصدر تحالف العدوان السعودي من ارتكاب مجازر بحق المواطنين .. داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى الاضطلاع بدورها إزاء ما يرتكبه العدوان السعودي الأمريكي من جرائم واستهداف للمواطنين.

سبأ