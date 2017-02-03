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آخر تحديث: الجمعة، 03 - فبراير - 2017 الساعة 11:03:25م
طيران العدوان يشن خمس غارات على العاصمة صنعاء
عاود طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم مساء اليوم شن غاراته الإجرامية على العاصمة صنعاء.وأوضح مصدر محلي بأمانة العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف منطقة الحفا بمديرية السبعين بخمس غارات عنيفة.
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  محلي
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تنعي مدير مكتب الوزارة بمحافظة حضرموت
[03/فبراير/2017] صنعاء - سبأ:


نعت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل اليوم مديرعام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل في محافظة حضرموت سعيد عبد الله باموسى الذي وفاه الأجل إثر أزمة قلبية بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل.

وأشار بيان النعي تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منه إلى مناقب الفقيد وإسهاماته الكبيرة في خدمة الوطن بكل تفان وإخلاص نال احترام وتقدير زملائه ومحبيه في العمل الاجتماعي، معربا عن تعازي قيادة الوزارة وكافة منتسبيها لذوي الفقيد وأبنائه وإخوانه وجميع محبيه.

وابتهل البيان إلى الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

سبأ
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