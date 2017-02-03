محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تنعي مدير مكتب الوزارة بمحافظة حضرموت





نعت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل اليوم مديرعام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل في محافظة حضرموت سعيد عبد الله باموسى الذي وفاه الأجل إثر أزمة قلبية بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل.



وأشار بيان النعي تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منه إلى مناقب الفقيد وإسهاماته الكبيرة في خدمة الوطن بكل تفان وإخلاص نال احترام وتقدير زملائه ومحبيه في العمل الاجتماعي، معربا عن تعازي قيادة الوزارة وكافة منتسبيها لذوي الفقيد وأبنائه وإخوانه وجميع محبيه.



وابتهل البيان إلى الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

سبأ [03/فبراير/2017] صنعاء - سبأ:سبأ