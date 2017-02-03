محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صورة أرشيفية وحدات الجيش واللجان الشعبية تقتحم موقع الفريضة بجيزان وتدمر ست آليات ومخزن أسلحة







اقتحمت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم موقع الفريضة العسكري السعودي بجيزان ودمرت ست آليات عسكرية ومخزن أسلحة في الموقع .



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية اقتحام نوعية لموقع الفريضة السعودي ومقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين .



وأشار المصدر إلى أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية دمرت ست آليات عسكرية سعودية ومخزن أسلحة في الموقع خلال عملية الاقتحام.



ولفت المصدر إلى أن وحدات القناصة قنصت جندي سعودي في موقع التبة الحمراء ، بالإضافة إلى دك مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في مواقع العبادية وملحمة ومعهد القرن، محققة إصابات مباشرة .

سبأ [03/فبراير/2017] جيزان - سبأ:سبأ