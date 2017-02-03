الزوارق الحربية للعدو الصهيوني تخرق المياه الاقليمية اللبنانية [03/فبراير/2017] بيروت – سبأ:

اعلن الجيش اللبناني اليوم الجمعة عن خرق عسكري نفذته الزوارق الحربية للعدو الصهيوني امس للمياه الاقليمية اللبنانية.



وقال الجيش اللبناني في بيان نشرته الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للاعلام "أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، يوم أمس ما بين الساعة 15.15 والساعة 15.23 لمسافة 150 متراً".



واضاف البيان انه ما بين الساعة 9.27 والساعة 9.33 من قبل ظهر اليوم، أقدم زورق مماثل على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة 370 متراً".



واشار بيان الجيش اللبناني الى ان موضوع الخرقين يتم متابعته بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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