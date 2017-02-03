إصابة شخصين في مخيم للاجئين الفلسطينيين بمدينة طرابلس شمال لبنان [03/فبراير/2017] طرابلس – سبأ:

أصيب شخصان اليوم الجمعة في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في مدينة طرابلس كبرى مدن شمال لبنان اثر اشتباكات مسلحة بين أفراد اسرتين واستمرت لعدة ساعات.



وذكرت وسائل الاعلام اللبنانية نقلاً عن مصادر امنية ان المواجهات اندلعت بين شبان بسبب خلاف مادي وتطور الى اشتباكات وفشلت ثلاثة محاولات من قبل الفصائل الفلسطينية في فض الاشتباكات بطريقة سلمية قبل اضطرار هذه الفصائل إلى التدخل عسكرياً والاشتباك مع المسلحين واعتقال سبعة منهم.



وأوضحت المصادر ان الاشتباكات اسفرت عن سقوط جريحين واضرار مالية في الممتلكات .. مشيرة الى ان الجانبين استخدما خلال الاشتباكات الاسلحة الرشاشة والقنابل الهجومية .



ويعيش في مخيم البداوي الواقع عند المدخل الشمالي لطرابلس والبالغة مساحته (2 كيلو متر مربع) نحو 40 ألف شخص من اللاجئين الفلسطينيين بينهم عدد من النازحين السوريين.

سبأ