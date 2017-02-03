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آخر تحديث: الجمعة، 03 - فبراير - 2017 الساعة 11:03:25م
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  رياضة
تنافس باكو ومدريد على إستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019م
[03/فبراير/2017] زيوريخ – سبأ:
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة عن تنافس باكو عاصمة أذربيجان مع العاصمة الاسبانية مدريد على استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019م.

وذكر الاتحاد في بيان له ان الاستاد الأولمبي في باكو والذي يضم نحو 70 ألف مقعد واستاد متروبوليتانو المقر الجديد لأتليتيكو مدريد اصبحا مرشحين لاستضافة المباراة النهائية لأهم مسابقة أوروبية على مستوى الأندية بعد عامين.

واستضافت مدريد نهائي دوري الأبطال لآخر مرة في 2010م عندما تغلب إنترناسيونالي على بايرن ميونيخ في استاد سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد، بينما تطمح باكو لاستضافة الحدث لأول مرة.

وتسعى باكو أيضاً لاستضافة نهائي الدوري الأوروبي 2019م، لكن لا يمكنها استضافة الحدثين معاً في ظل تنافس ست مدن هي تفليس وجلاسجو وفرانكفورت وشتوتجارت وأشبيلية على استضافة المباراة.

وسيقام نهائي دوري الأبطال هذا العام في كارديف بينما يلعب نهائي الدوري الأوروبي في ستوكهولم.

ويتوجب إرسال طلبات الاستضافة بحد أقصى حتى السادس من يونيو 2017م، على ان ستختار اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي المدينة الفائزة في سبتمبر القادم.
سبأ
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