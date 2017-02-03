مقتل ثمانية رجال شرطة في هجوم على نقطة أمنية بمقاطعة فارياب شمال أفغانستان [03/فبراير/2017] كابول – سبأ:

قتل ثمانية من رجال الشرطة اليوم الجمعة في هجوم لمسلح على نقطة مراقبة تابعة للشرطة في مقاطعة فارياب شمال أفغانستان .



وقال المتحدث باسم الشرطة في المقاطعة عبد الكريم يوراش في تصريح نقلته وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) "إن الحادث الشنيع والدموي وقع فى نقطة للمراقبة في منطقة باشتونكوت الواقعة على الحدود مع منطقة المار عند الساعة 02.30 صباحاً بالتوقيت المحلي اليوم".



وأضاف المتحدث ان الشخص وراء الحادث المميت كان مقاتلاً من طالبان استسلم إلى قائد الشرطة المحلية شير الام خان منذ 15 يوماً من اقتراف للمذبحة ثم انضم إلى مسلحي حركة طالبان مرة اخرى.



ولفت المسئول الافغاني الى أن كل الضحايا تقريبا في نقطة المراقبة كانوا أعضاء أسرة واحدة.

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