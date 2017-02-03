ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 03 - فبراير - 2017 الساعة 11:03:25م
طيران العدوان يشن خمس غارات على العاصمة صنعاء
عاود طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم مساء اليوم شن غاراته الإجرامية على العاصمة صنعاء.وأوضح مصدر محلي بأمانة العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف منطقة الحفا بمديرية السبعين بخمس غارات عنيفة.
بوتين: الحل السياسي في الشرق الأوسط يساعد على إنهاء أزمة اللاجئين في أوروبا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التسوية السياسية في سوريا ودول أخرى في الشرق الأوسط تسهم في إنهاء أزمة الهجرة الحادة في أوروبا.
جمارك محافظة صنعاء يحقق أكثر من 520 مليون ريال خلال يناير الماضي
بلغت إيرادات جمارك رقابة محافظة صنعاء من رسوم ترسيم السيارات والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال يناير الماضي 525 مليون و 544 ألف ريال.
غداً التقرير يواجه الحوار الصحفي في إنطلاق الجولة الأخيرة لبطولة كأس الصمود الإعلامي
يطمح فريق التقرير لإعتلاء الصدارة حينما يواجه فريق الحوار الصحفي غداً السبت في إفتتاح الجولة الخامسة والأخيرة لبطولة كأس الصمود الإعلامي لكرة القدم الخماسية المقامة حاليا بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بمشاركة خمس فرق..
آخر الأخبار:
شهداء وجرحى في غارات هستيرية لطيران العدوان على الأحياء السكنية بمدينة المخا
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديريتي المتون والمصلوب بالجوف
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تنعي مدير مكتب الوزارة بمحافظة حضرموت
وحدات الجيش واللجان الشعبية تقتحم موقع الفريضة بجيزان وتدمر ست آليات ومخزن أسلحة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
رفض طعن نادي تشونبوك الكوري الجنوبي بشأن المشاركة في دوري أبطال آسيا
[03/فبراير/2017] سول – سبأ :
رفضت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الجمعة طعن نادي تشونبوك الكوري الجنوبي ورفضت السماح له بالمنافسة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم في 2017م بسبب ضلوعه في فضيحة رشوة في بلاده في 2013م.

وقالت المحكمة في بيان لها "يستمر تطبيق القرار الذي تم الطعن عليه ويظل النادي الكوري الجنوبي محروماً من المشاركة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم في موسم 2017م".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن الشهر الماضي أن أجهزته الرقابية والتنظيمية قررت منع النادي الكوري الجنوبي من الدفاع عن لقب دوري الأبطال في الموسم الحالي.

وأكد الاتحاد الآسيوي للعبة الشعبية أن جيجو يونايتد الكوري الجنوبي سيشارك بدلاً من تشونبوك في دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.

وتوج تشونبوك بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه خلال شهر نوفمبر الماضي بعد التفوق 3-2 على العين الإماراتي في مجموع مباراتي النهائي.

وكانت النيابة قد واجهت في مايو الماضي اتهامات لحكمين في الدوري الكوري بتلقي رشى من أحد كشافي مواهب تشونبوك في 2013م.

وصدر حكم من محكمة بوسان بسجن كشاف المواهب ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة الرشوة.

وخصمت لجنة الانضباط بالاتحاد الكوري تسع نقاط من رصيد تشونبوك في سبتمبر الماضي وفرضت عليه غرامة بقيمة 91 ألف دولار بسبب هذه القضية.
سبأ
  المزيد من (رياضة)
تنافس باكو ومدريد على إستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019م
رامسي لاعب وسط أرسنال يغيب عن الملاعب ثلاثة أسابيع
غداً التقرير يواجه الحوار الصحفي في إنطلاق الجولة الأخيرة لبطولة كأس الصمود الإعلامي
الكاميرون تبلغ نهائي كأس أفريقيا لكرة القدم بعد فوزها على غانا
نادي كركراده الهولندي يعين الفرنسي انيلكا مستشاراً
الانجليزي لامبارد يعلن اعتزاله كرة القدم نهائياً
واريورز يحقق فوزاً مهماً على هورنتس في الدوري الامريكي لكرة السلة
الإيطالية فينشي تتأهل لثالث أدوار بطولة سان بطرسبرج لكرة المضرب
الصبري و4 فرسان يتأهلون عن الكلية الحربية للمرحلة الثانية لدوري التقاط الأوتاد
تأهل الرومانية سيمونا هاليب الى ربع نهائي دورة سان بطرسبورغ للتنس
العدوان السعودي على اليمن
شهداء وجرحى في غارات هستيرية لطيران العدوان على الأحياء السكنية بمدينة المخا
[03/فبراير/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديريتي المتون والمصلوب بالجوف
[03/فبراير/2017]
قنص ثلاثة جنود سعوديين بجيزان ودك مواقع العدو السعودي بنجران
[03/فبراير/2017]
موظفو مصنع أسمنت عمران يحيون الذكرى الأولى لمجزرة تحالف العدوان بالمصنع
[03/فبراير/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على العاصمة صنعاء
[03/فبراير/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by