رفض طعن نادي تشونبوك الكوري الجنوبي بشأن المشاركة في دوري أبطال آسيا [03/فبراير/2017] سول – سبأ :

رفضت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الجمعة طعن نادي تشونبوك الكوري الجنوبي ورفضت السماح له بالمنافسة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم في 2017م بسبب ضلوعه في فضيحة رشوة في بلاده في 2013م.



وقالت المحكمة في بيان لها "يستمر تطبيق القرار الذي تم الطعن عليه ويظل النادي الكوري الجنوبي محروماً من المشاركة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم في موسم 2017م".



وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن الشهر الماضي أن أجهزته الرقابية والتنظيمية قررت منع النادي الكوري الجنوبي من الدفاع عن لقب دوري الأبطال في الموسم الحالي.



وأكد الاتحاد الآسيوي للعبة الشعبية أن جيجو يونايتد الكوري الجنوبي سيشارك بدلاً من تشونبوك في دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.



وتوج تشونبوك بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه خلال شهر نوفمبر الماضي بعد التفوق 3-2 على العين الإماراتي في مجموع مباراتي النهائي.



وكانت النيابة قد واجهت في مايو الماضي اتهامات لحكمين في الدوري الكوري بتلقي رشى من أحد كشافي مواهب تشونبوك في 2013م.



وصدر حكم من محكمة بوسان بسجن كشاف المواهب ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة الرشوة.



وخصمت لجنة الانضباط بالاتحاد الكوري تسع نقاط من رصيد تشونبوك في سبتمبر الماضي وفرضت عليه غرامة بقيمة 91 ألف دولار بسبب هذه القضية.

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