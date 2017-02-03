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آخر تحديث: الجمعة، 03 - فبراير - 2017 الساعة 11:03:25م
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  عربي ودولي
قادة الاتحاد الأوروبي يقرون برنامج لمواجهة تدفق المهاجرين من شمال إفريقيا
[03/فبراير/2017] بروكسل – سبأ:
إتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على برنامج من 10 نقاط للحد من تدفق المهاجرين من شمال إفريقيا عبر البحر الابيض المتوسط.

وذكرت وكالة الانباء الالمانية اليوم ان البرنامج يهدف إلى تعزيز التعاون مع ليبيا على وجه الخصوص في هذا الأمر، كونها من أهم الدول التي يعبر من خلالها المهاجرون من إفريقيا إلى أوروبا.

واوضحت الوكالة ان إغلاق الطريق الرئيسي في البحر المتوسط يتطلب تدريب خفر السواحل الليبي في أسرع وقت ممكن، وتزويده بالعتاد اللازم لمنع عصابات تهريب البشر من تهريب المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

واضافت بانه سيتعين على المهاجرين البقاء في ليبيا في بادئ الأمر، لحين نقلهم إلى مؤسسات استقبال مناسبة في ليبيا في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 180 ألف شخص وصلوا إلى أوروبا العام الماضي عبر البحر المتوسط بمساعدة عصابات تهريب البشر، فيما غرق عدة آلاف آخرين في البحر بعد انقلاب قواربهم غير الصالحة للإبحار.
سبأ
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