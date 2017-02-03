رئيس الوزراء الفرنسي : الهجوم على متحف اللوفر ذو طابع إرهابي [03/فبراير/2017] باريس – سبأ:

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف ان الهجوم الفاشل الذي تعرض له متحف اللوفر في باريس اليوم الجمعة على يد مسلح ذو "طابع إرهابي".



وقال كازنوف في تصريحات صحافية خلال زيارة إلى غرب فرنسا أن الهجوم تمّ "على ما يبدو في إطار محاولة اعتداء إرهابي".



وأضاف "نلتزم الحذر، لكن هذه هي المعلومات التي نملكها" .. مشيراً الى أن هذا العمل يأتي في وقت يبقى "التهديد في مستوى عال جداً".



وكان مسلح قد هاجم اليوم دورية عسكرية بالسكين بالقرب من متحف اللوفر في باريس قبل أن يصاب بجروح خطيرة عندما أطلق جندي النار عليه.



وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أحد العسكريين اصيب بجروح طفيفة في الرأس، بينما أصيب المهاجم بالرصاص "في البطن".



وشهدت فرنسا في 2015 و2016م سلسلة من الهجمات غير المسبوقة التي تبناها متشددون وأوقعت 238 قتيلاً ومئات الجرحى.

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